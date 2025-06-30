Çanakkale'de can pazarı! Freni patlayan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde freni patlayan talaş yüklü bir kamyonun trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarpması sonucu feci bir kaza yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Umut A. yönetimindeki 10 HH 628 plakalı kamyon, Çanakkale’den Balıkesir yönüne seyir halindeyken freninin patlaması üzerine Sahil Mahallesi’ndeki trafik ışıklarında bekleyen 34 FER 406, 17 AFZ 820, 34 LA 2606 ve 17 HU 792 plakalı araçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon yol kenarındaki kaldırımlara devrilerek durabildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçlarda bulunan Bektaş D. ve İbrahim S. ile yol kenarında bekleyen Suriye uyruklu Subhi El A. ve bankta oturan Satılmış A. yaralandı. Yaralılardan Satılmış A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.