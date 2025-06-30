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Çanakkale'de can pazarı! Freni patlayan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Çanakkale&#039;de can pazarı! Freni patlayan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi
Kazalar, Trafik Kazası, Çanakkale, Ayvacık, Yaralanma, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde freni patlayan bir kamyon, trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı, bir kişinin durumu ise ağır.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde freni patlayan talaş yüklü bir kamyonun trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarpması sonucu feci bir kaza yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Umut A. yönetimindeki 10 HH 628 plakalı kamyon, Çanakkale’den Balıkesir yönüne seyir halindeyken freninin patlaması üzerine Sahil Mahallesi’ndeki trafik ışıklarında bekleyen 34 FER 406, 17 AFZ 820, 34 LA 2606 ve 17 HU 792 plakalı araçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon yol kenarındaki kaldırımlara devrilerek durabildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçlarda bulunan Bektaş D. ve İbrahim S. ile yol kenarında bekleyen Suriye uyruklu Subhi El A. ve bankta oturan Satılmış A. yaralandı. Yaralılardan Satılmış A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Çanakkale'de can pazarı! Freni patlayan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi - 1. Resim

KAMYON SÜRÜCÜSÜNE GÖZALTI

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kamyon sürücüsü Umut A. ise gözaltına alındı.

Kaza nedeniyle yol kenarındaki duvar yıkılırken, duvarın üzerine düşen 26 EG 951 plakalı otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürerken, Çanakkale-İzmir Karayolu bir süre trafiğe kapalı kaldı.

Çanakkale'de can pazarı! Freni patlayan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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