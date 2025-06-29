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Çanakkale'de yangın! 100 dönümlük alan zarar gördü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yangın, Çanakkale, Gelibolu, Rüzgar, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bulunan tarım arazisinde yangın başladı. Ekipler, alevleri kontrol altına almak için bölgeye intikal etti. Yangında yaklaşık 100 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen yangın haberlerine bir yenisi daha eklendi. Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bulunan tarım arazisinde saat 15.30 sularında yangın başladı.

Çanakkale'de yangın! Ekipler müdahale ediyor - 1. Resim

RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ

Doğan Aslan mevkiindeki tarım arazisinde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarına itfaiye ekipleri de gönderildi.

Ekipler yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye başladı.

YANGIN KONTROL ALTINDA, 100 DÖNÜMLÜK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 100 dönüm buğday ekili alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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