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Ankara’da yolcu otobüsünde yangın paniği

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ankara’da yolcu otobüsünde yangın paniği
Ankara, Otobüs Yangını, Yangın Paniği, Tahliye, İtfaiye, Kızılcahamam, Haber
3. Sayfa Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ankara'da seyir halindeki şehirlerarası yolcu otobüsünde yangın paniği yaşandı. Yolcuların panikle tahliye edildiği otobüsü, itfaiye ekipleri söndürdü.

Ankara Kızılcahamam’da seyir halindeki şehirler arası yolcu otobüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İSTANBUL'DAN HATAY'A GİDİYORDU

Edinilen bilgilere göre yolcu otobüsü İstanbul’dan Hatay’a doğru gidiyordu. Seyir halindeki yolcu otobüsünde, Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Ankara’da yolcu otobüsünde yangın paniği - 1. Resim

YANGIN PANİĞİ, YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Yolcuların ihbarı üzerine olay yerine, itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ankara’da yolcu otobüsünde yangın paniği - 2. Resim

Otobüste bulunan yolcular tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Ankara’da yolcu otobüsünde yangın paniği - 3. Resim

Olay sadece maddi hasar ile atlatılırken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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