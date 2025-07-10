Ankara’da yolcu otobüsünde yangın paniği

Ankara'da seyir halindeki şehirlerarası yolcu otobüsünde yangın paniği yaşandı. Yolcuların panikle tahliye edildiği otobüsü, itfaiye ekipleri söndürdü.

Ankara Kızılcahamam’da seyir halindeki şehirler arası yolcu otobüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İSTANBUL'DAN HATAY'A GİDİYORDU

Edinilen bilgilere göre yolcu otobüsü İstanbul’dan Hatay’a doğru gidiyordu. Seyir halindeki yolcu otobüsünde, Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

YANGIN PANİĞİ, YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Yolcuların ihbarı üzerine olay yerine, itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Otobüste bulunan yolcular tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Olay sadece maddi hasar ile atlatılırken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.