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D100'de araç alev alev yandı! Geride kocaman bir hurda kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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D100&#039;de araç alev alev yandı! Geride kocaman bir hurda kaldı
Yangın, Araç, D100, Akyazı, Sakarya, Otobüs, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sakarya’nın Akyazı ilçesi D100 kara yolunda bir otomobil bilinmeyen nedenden dolayı alev aldı. Ekipler olaya müdahale ederken araç kullanılamaz hale geldi.

D100 kara yolu Kızılcıkorman mevkiinde edinilen bilgiye göre, Adapazarı istikametinde ilerlemekte olan A.A. kontrolündeki 54 AKL 835 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı.

D100'de araç alev alev yandı! Geride kocaman bir hurda kaldı - 1. Resim

ALEVLER ARACI SARDI

Alevleri fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede büyüyen yangın aracın motor bölümü ve ön konsolunu sardı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

D100'de araç alev alev yandı! Geride kocaman bir hurda kaldı - 2. Resim

KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yapılan müdahale neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

D100'de araç alev alev yandı! Geride kocaman bir hurda kaldı - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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