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İstanbul'da sıcak saatler! Patlayan buzdolabı yangın çıkardı, alevler 3 eve sıçradı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İstanbul&#039;da sıcak saatler! Patlayan buzdolabı yangın çıkardı, alevler 3 eve sıçradı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gaziosmanpaşa'da buzdolabının patlaması sonucu gecekonduda başlayan yangın bitişikteki diğer evlere de sıçradı. İnsanlar can havli ile kendilerini sokağa atarken adrese çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangın, 00.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi Divriği Sokak'ta yer alan bir gecekonduda başladı. Buzdolabının patlaması sonucu başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle yanında bulunan diğer 3 gecekonduya da sıçradı.

İstanbul'da sıcak saatler! Patlayan buzdolabı yangın çıkardı, alevler 3 eve sıçradı - 1. Resim

İNSANLAR KENDİLERİNİ SON ANDA SOKAĞA ATTI

Yangının başladığı gecekonduda yaşayan aile kendini son anda dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alındı ve sirayetin önüne geçildi. Yangının başladığı gecekondu tamamen kül olurken yangının sirayet ettiği diğer 3 ev ise kısmen hasar gördü.

İstanbul'da sıcak saatler! Patlayan buzdolabı yangın çıkardı, alevler 3 eve sıçradı - 2. Resim

Ev sahibi Emine Balkan yangın hakkında, "Eşim geldi sese kalktım. Buzdolabı yanıyormuş, çocukları aldığım gibi dışarıya kaçtım. Hemen itfaiyeyi aradım. Ondan sonra buzdolabı patladı herhalde diğer binalarda alev aldı" diye konuştu.

İstanbul'da sıcak saatler! Patlayan buzdolabı yangın çıkardı, alevler 3 eve sıçradı - 3. Resim

Alevlerin kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmalarını da bitiren ekipler olay yerinden ayrıldı. Yetkililer yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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