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Efeler'de tehlike büyüyor! Alevler büyümeye başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Efeler&#039;de tehlike büyüyor! Alevler büyümeye başladı
Orman Yangını, Efeler, Aydın, Yangın Söndürme, TEİAŞ, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aydın’ın Efeler ilçesinde kanal kenarındaki boş arazide çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İtfaiye ekipleri, alevlerin TEİAŞ’a ait elektrik santraline ulaşmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Yaz mevsiminin gelmesiyle hava sıcaklıkları anormal seviyelere çıktı. Ülkenin dört bir yanında orman yangınları patlak verdi.

Aydın'da, korkutan bir orman yangını meydana geldi.

Yangın, Efeler ilçesi Ovaeymir Mahallesi Ova mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kanal kenarında bulunan boş arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Efeler'de tehlike büyüyor! Alevler büyümeye başladı - 1. Resim

EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, alevlere müdahale etti.

Etkili olan rüzgar nedeniyle yangın geniş bir alana yayılırken, bölgeye takviye ekipler gönderildi. Söndürme çalışmaları devam ederken, itfaiye ekipleri yangını kontorol altına almaya çalışıyor.

Efeler'de tehlike büyüyor! Alevler büyümeye başladı - 2. Resim

Öte yandan ekipler, rüzgarla birlikte genişleyen alevlerin, bölgedeki TEİAŞ'a ait elektrik santraline yaklaşmaması için yoğun çaba sarf ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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