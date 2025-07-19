Malatya'da hırdavat mağazasında büyük yangın! Çok sayıda ekip müdahale etti

Malatya merkez Yeşilyurt ilçesi Ankara Yolu üzerindeki hırdavat malzemelerinin satıldığı iş yerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede iş yerini tamamen sardı. İş yerinde zaman zaman patlamalar da yaşandı. Yangın, itfaiye, TOMA ve Malatya 2. Kara Havacılık Alay Komutanlığı yangın söndürme ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Malatya-Ankara karayolu üzerinde bulunan bir hırdavat satış mağazasında çıkan yangın kısa sürede büyüdü ve alevler iş yerinin her tarafını sardı.

Binada bulunanlar kendilerini dışarı atarak, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.

TOMA DA DESTEK VERDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi alırken; itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etmeye başladı. Söndürme çalışmalarına polis TOMA araçlarının da destek verdiği görüldü.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İş yerinde zaman zaman patlamalar da yaşandı. Paniğe neden olan yangın; itfaiye TOMA ve Malatya 2. Kara Havacılık Alay Komutanlığı yangın söndürme ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmasının devam ettiği yangın sonrası mağazada hasar oluştu.