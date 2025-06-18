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Malatya'da şantiyede ilginç olay! Herkesi korkuttu, gören inanamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan bir şantiye alanında yapılan kazı çalışmaları sırasında beklenmedik bir olay yaşandı. Bölgede, top mermisi olduğu değerlendirilen askeri mühimmat bulundu. O sırada olay yerinde olan vatandaşlar korkuya kapıldı.

Malatya'da bir şantiye alanında, bölgede çalışan işçileri şaşırtan bir olay yaşandı.

Malatya'da şantiyede ilginç olay! Herkesi korkuttu, gören inanamadı - 1. Resim

VATANDAŞLAR KORKUYA KAPILDI

Olay, Battalgazi ilçesi Orduzu Pınarbaşı mevkiinde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede çalışma yürüten bir iş makinesi operatörü, kazı sırasında toprak altında mühimmata rastladı. İşçiler ne yapacağını şaşırdı.

Malatya'da şantiyede ilginç olay! Herkesi korkuttu, gören inanamadı - 2. Resim

UZMANLAR İNCELEME YAPTI

Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemleri alınırken, bomba imha uzmanları da inceleme yaptı.

Top mermisi olduğu değerlendirilen mühimmat, uzman ekiplerin yaptığı kontrollerin ardından muhafaza altına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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