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Malatya'da kontrolden çıkan araç çocukların arasına daldı! Yaralılar var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Malatya&#039;da kontrolden çıkan araç çocukların arasına daldı! Yaralılar var
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, kontrolden çıkan bir otomobilin bisikletli çocukların arasına dalması sonucu meydana gelen kazada 3 çocuk yaralandı.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Orduzu Mahallesi Elmasuyu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, N.U. yönetimindeki 44 ED 648 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda bulunan bisikletli çocukların arasına daldı.

Malatya'da kontrolden çıkan araç çocukların arasına daldı! Yaralılar var - 1. Resim

Kazada T.Y.K., T.D. ve M.Y.Ö. çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuklar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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