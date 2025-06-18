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Sakarya'da kaza! Otomobil motosikletle çarpıştı, ölü ve yaralılar var

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Sakarya&#039;da kaza! Otomobil motosikletle çarpıştı, ölü ve yaralılar var
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde iki motosiklet ve bir otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Karasu-Akçakoca yolu Küçükkarasu mevkisi Kocaali istikametinde, far ve stop lambası yanmadığı iddia edilen yabancı uyruklu A.A.S. yönetimindeki otomobille, yarıştığı öne sürülen motosiklet grubundan Sıtkı G.'nin kullandığı ve B.G. idaresindeki iki motosiklet çarpıştı.

Sakarya'da kaza! Otomobil motosikletle çarpıştı, ölü ve yaralılar var - 1. Resim

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarına devrildi. B.G.'nin kullandığı motosiklette yangın çıkarken Sıtkı G. idaresindeki motosiklet ise ikiye bölündü.

Kazada sürücüler ile otomobildeki bir çocuk yaralandı, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sakarya'da kaza! Otomobil motosikletle çarpıştı, ölü ve yaralılar var - 2. Resim

Yaptıkları kontrolde Sıtkı G.'nin hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekipleri, yaralılar A.A.S., M.A.S. ve B.G.'yi Karasu ve Kocaali devlet hastanelerine kaldırdı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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