Malatya hava durumu! 14-15 Haziran 2025 Malatya'da yağmur var mı?

Malatya'da 14 Haziran 2025 Cumartesi günü hava durumu, vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Peki, Malatya'da hava durumu nasıl? İşte, Malatya için güncel hava tahminleri…

Bugün ve yarın için Malatya'da hava durumu belli oldu. Dışarı çıkmadan önce hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, 14 Haziran Cumartesi ve 15 Haziran Pazar günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel raporlarını kontrol etmeye başladı.

14 HAZİRAN 2025 CUMARTESİ GÜNÜ MALATYA YAĞMUR VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan verilere göre, 14 Haziran 2025 Cumartesi günü saat 17.30 itibarıyla hava sıcaklığı 29,8 derece olara kaydedildi. Malatya'da gün boyunca çok bulutlu bit hava hâkim olurken, akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

MGM'nin internet adresi üzerinden paylaştığı verilere bakıldığında, bugün saat 15.00 ile 18.00 saatleri arasında kuvvetli yağışlara karşı dikkatli olunması gerektiği bilgisi verildi. Ayrıca bu saat aralığında hava sıcaklığı 30 dereceye kadar çıkarken, rüzgarın ortlama 22 km/s, maksimum 49 km/s hızla eseceği tahmin ediliyor.

Bugün saat 18.00'da Malatya'da 18.00'dan itibaren yağışların etkisini kaybetmesi, havanın parçalı bulutluya dönmesi beklentiler arasındadır. Bu saatlerde sıcaklıklar 25 dereceye kadar inerken, rüzgar hızının da azalarak ortalama 7 km/s seviyelerine düşeceği öngörülüyor.

21.00 - 24.00 saatlerinden itibaren ise hava açık olması ve sıcaklıkların 22 dereceye kadar inmesi bekleniyor. Nem oranının ise yüzde 48'e yükselmesiyle beraber serin bir gece olması bekleniyor.

Uzman isimler, özellikle akşam saatlerinde dışarı çıkacak vatandaşların ani sağanak yağış ve zaman zaman kuvvetlenen rüzgarlara karşı önlem almaları konusunda uyarıda bulundu.

MALATYA'DA YARIN HAVA NASIL OLACAK?

15 Haziran Pazar günü Malatya'da sıcaklık yükselmeye başladı. Sabah saatlerinden itibaren hızla bir artış gösteren hava sıcaklığı, öğle saatlerinde 33°C’ye çıkacağı belirtti.

Nem oranı ise yüzde 13 gibi oldukça düşük seviyelerde kalacağı belirtildi. Bu durum sıcaklığın daha da artması yoğun hissedilmesine neden olacağı bilgisi verildi.

Öğle saatlerinden sonra rüzgarın hızı zaman zaman saatte 42 kilometreye kadar çıkabilir. 18. 00 ile 21.00 saatlerinde ise 24°C’ye, 21.00 ile 24.00 sıcaklığında 20°C’ye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

Pazar günü özellikle öğle saatlerinde rüzgarın etkisini arttırması sebebiyle dışarıda vakit geçirecek vatandaşların dikkatli olması tahmin ediliyor.