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Son dakika Konya hava durumu tahmini! Konya'da hava durumu nasıl olacak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Son dakika Konya hava durumu tahmini! Konya&#039;da hava durumu nasıl olacak?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 14 Haziran 2025 hava durumu raporunu paylaştı. Buna göre, bugün Konya'da gök gürültülü sağanak yağış etkili olacaktır. Son tahminlere göre, bugün Konya’da gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı ifade edildi. İşte Konya hava durumu...

Konya'da yaşayan vatandaşları bugün zor zamanlar yaşaması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, Konya'da gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir.

Bölgede yaşayan vatandaşların hava durumunu dikkate alarak şemsiye veya yağmurluk gibi önlemler alması tavsiye ediliyor. Ayrıyeten, trafikte dikkatli olunması ve su baskınlarına karşı tedbirli davranılması önemlidir.

Son dakika Konya hava durumu tahmini! Konya'da hava durumu nasıl olacak? - 1. Resim

KONYA'DA BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Konya'da 14 Haziran Cumartesi günü yağışlı hava etkisini devam ettiriyor. Bugün 17.00 saatlerinde kentte sıcaklık 16,1°C olarak kaydedilirken, nem oranı yüzde 92^ye çıktı. Gün boyunca 14,6 mm yağış kaydedileceği belirtildi.

Son dakika Konya hava durumu tahmini! Konya'da hava durumu nasıl olacak? - 2. Resim

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı verilere göre özellikle 21.00 ile 24.00 saatleri arasında rüzgar hızının maksimum 43 km/ saat seviyesine çıkacağı öngörülüyor.

Yapılan son aramalara göre: 15.00 -18.00 saatlerimde gök görültülü sağanak bekleniyor, sıcaklık 27°C'dir. 18.00 - 21.00 saatleri arasında hava parçalı bulutlu olacak, sıcaklık ise 24°C'ye düşecektir. 21.00 - 24.00 saatleri arasında ise çok bulutlu bir hava beklenirken sıcaklığın 20 °C'ye yükselmesi tahmin ediliyor. 

Uzmanlar, akşam saatleri itibarıyla rüzgarın artmasını beklediği için vatandaşları dikkatli olma konusunda uyarıda bulundu. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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