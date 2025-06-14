14 Haziran Haziran 2025 Antalya hava durumu! Antalya'da hava durumu nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 14 Haziran Cuma gününe ait Antalya için hava tahmin raporunu paylaştı. Rapora göre Antalya bugün az bulutlu bir gün geçirecektir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14 Haziran Cuma günü için güncel hava durumu tahminlerini yayınladı. Rapora göre, Türkiye genelinde sıcaklıklar normallerin üzerinde seyretmeye devam ederken, Antalya'da hava durumu parçalı bulutlu olacaktır.

BUGÜN ANTALYA'DA HAVA DURUMU NASIL?

Antalya'da 14 Haziran 2025 Cumartesi günü hava durumu parçalı bulutlu olacak. Gün boyunca sıcaklıklar yüksek seyredecek ve nem oranı da yüzde 85'in üzerindedir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Antalya’da parçalı bulutlu bir gün bekleniyor ve hissedilen en yüksek sıcaklık 32, en düşük 30 derece olacak. En düşük nem 60 en yüksek nem ise 8'tir. Rüzgarın saatteki hızı ortalama en yüksek 12 km olarak tahmin ediliyor.

ANTALYA'DA YARIN HAVA NASIL OLACAK?

15 Haziran Pazar günü hava sıcaklıkları en düşük 25 derece en yüksek 33 derece olurken parçalı bulutlu bir gün olacağı tahmin ediliyor.

16 Haziran Pazartesi ise Antalyalıları yine parçalı bulutlu bir gün bekleniyor ve hissedilen sıcaklık en düşük 25 derece, en yüksek 34 derece olacağı öngörülüyor.

17 Haziran Salı günü hava sıcaklıkları bir önceki güne göre aynı olacaktır. Hava sıcaklıkları yine en düşük 24 derece, en yüksek 34 derece olacaktır.