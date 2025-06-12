Hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya Hava Durumu

Yaz mevsiminin etkisini hissettirmeye başladığı Haziran ayının ortasında hafta sonu planı yapan milyonlarca vatandaş gözünü Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) gelen son hava durumu tahminlerine çevirdi. 14-15 Haziran 2025 Cumartesi ve Pazar günlerini kapsayan hava tahmin raporlarına göre Türkiye genelinde sıcaklıklar artış göstermeye devam edecek. İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'da hafta sonu yağış beklenmezken, Doğu Karadeniz'de ise yer yer sağanaklar görülecek.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Haziran ayının ortalarına yaklaşırken yaz mevsimi etkisini göstermeye başladı. 14-15 Haziran tarihlerini kapsayan hafta sonunda hava sıcaklıkları artarken, birçok şehirde açık ve güneşli bir hava bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son tahminlere göre, özellikle batı ve güney bölgelerde güneşli günler yaşanacak. Bu nedenle hafta sonu planı yapanlar için oldukça elverişli bir hava öngörülüyor. Bazı bölgelerde ise kısa süreli sağanak yağış ihtimali bulunuyor.

HAFTA SONU YAĞMUR YAĞACAK MI?

Türkiye genelinde hafta sonu yağış ihtimali düşük fakat Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yağış beklentisi devam ediyor. Hem Cumartesi hem de Pazar günü bu bölgede yerel sağanak yağışlar görülebilir.

Diğer bölgelerde ise hava büyük oranda açık ve güneşli geçecek. Bilhassa Marmara, Ege ve Akdeniz’de yağışsız bir hafta sonu öngörülüyor. Doğu Anadolu ve iç kesimlerde ise bulut geçişleri zaman zaman etkili olabilir.

İSTANBUL HAVA DURUMU

12 Haziran Perşembe: Az bulutlu, 29°C

13 Haziran Cuma: Az bulutlu, 27°C

14 Haziran Cumartesi: Parçalı bulutlu, 27°C

15 Haziran Pazar: Parçalı bulutlu, 27°C

16 Haziran Pazartesi: Parçalı bulutlu, 26°C

ANKARA HAVA DURUMU

12 Haziran Perşembe: Az bulutlu, 33°C

13 Haziran Cuma: Az bulutlu, 33°C

14 Haziran Cumartesi: Parçalı bulutlu, 28°C

15 Haziran Pazar: Az bulutlu, 28°C

16 Haziran Pazartesi: Parçalı bulutlu, 27°C

İZMİR HAVA DURUMU

12 Haziran Perşembe: Sıcak hava, 36°C

13 Haziran Cuma: Sıcak hava, 35°C

14 Haziran Cumartesi: Az bulutlu, 34°C

15 Haziran Pazar: Az bulutlu, 33°C

16 Haziran Pazartesi: Açık ve güneşli, 33°C

ANTALYA HAVA DURUMU