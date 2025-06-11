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Gaziantep, Diyarbakır, Malatya hava durumu! Meteoroloji 5 günlük hava durumu tahminleri

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gaziantep, Diyarbakır, Malatya hava durumu! Meteoroloji 5 günlük hava durumu tahminleri
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde yer alan Gaziantep, Diyarbakır ve Malatya illeri için 5 günlük hava tahminlerini paylaştı. Sıcaklıkların etkisini artırdığı bölgelerde yer yer 40 dereceye ulaşan bunaltıcı hava koşulları bekleniyor. Vatandaşların yüksek sıcaklıklar ve ani hava değişimlerine karşı dikkatli olmaları önerildi. 11-15 Haziran 2025 tarihleri arasında Gaziantep, Diyarbakır ve Malatya'da beklenen detaylı hava durumu paylaşıldı.

GAZİANTEP HAVA DURUMU

Gaziantep'te sıcak hava etkisini sürdürüyor. 11-15 Haziran 2025 tarihleri arasında kentte hava sıcaklıklarının yüksek seyredeceği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Gaziantep'te beş gün boyunca açık ve güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklık değerleri ise mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

  • 11 Haziran Çarşamba: Hava sıcak, gündüz 36°C, gece 22°C
  • 12 Haziran Perşembe: Sıcaklık yükseliyor, gündüz 38°C, gece 23°C
  • 13 Haziran Cuma: Sıcaklık aynı seviyede kalıyor, 38°C / 23°C
  • 14 Haziran Cumartesi: Gündüz sıcaklığı 37°C, gece 22°C
  • 15 Haziran Pazar: Açık ve güneşli hava bekleniyor, sıcaklık 34°C, gece 20°C

Gaziantep, Diyarbakır, Malatya hava durumu! Meteoroloji 5 günlük hava durumu tahminleri - 1. Resim

DİYARBAKIR HAVA DURUMU

Diyarbakır’da bunaltıcı sıcaklıklar yeni haftada daha da artıyor. Kentte hava sıcaklıkları 41 dereceye kadar çıkacak. Beş günlük hava durumu tahminlerine göre bölgede güneşli ve sıcak bir hava etkili olacak.

  • 11 Haziran Çarşamba: 38°C sıcaklık bekleniyor, gece 19°C
  • 12 Haziran Perşembe: Sıcaklık artıyor, gündüz 39°C, gece 20°C
  • 13 Haziran Cuma: Haftanın en sıcak günü, 41°C / 22°C
  • 14 Haziran Cumartesi: Hava 40°C, gece 23°C
  • 15 Haziran Pazar: Sıcaklık bir miktar düşse de hala yüksek, 36°C / 24°C

Gaziantep, Diyarbakır, Malatya hava durumu! Meteoroloji 5 günlük hava durumu tahminleri - 2. Resim

MALATYA HAVA DURUMU

Malatya’da hafta gök gürültülü sağanak yağışla başlıyor ancak ardından sıcak hava dalgası etkisini gösterecek. Yağışların ardından sıcaklık değerleri belirgin şekilde artacak.

  • 11 Haziran Çarşamba: Gök gürültülü sağanak yağışlı, 35°C / 18°C
  • 12 Haziran Perşembe: Sıcak hava geri dönüyor, 36°C / 19°C
  • 13 Haziran Cuma: Günün en sıcak saatlerinde 38°C ölçülecek, gece 20°C
  • 14 Haziran Cumartesi: Hava sıcaklığı 36°C, gece 21°C
  • 15 Haziran Pazar: Parçalı bulutlu bir gün bekleniyor, gündüz 33°C

Gaziantep, Diyarbakır, Malatya hava durumu! Meteoroloji 5 günlük hava durumu tahminleri - 3. Resim

GAZİANTEP, DİYARBAKIR, MALATYA HAVA DURUMU

İl11 Haziran12 Haziran13 Haziran14 Haziran15 Haziran
Gaziantep36° / 22°38° / 23°38° / 23°37° / 22°34° / 20°
Diyarbakır38° / 19°39° / 20°41° / 22°40° / 23°36° / 24°
Malatya35° / 18°36° / 19°38° / 20°36° / 21°33° / -
Kaynak: Türkiye Gazetesi

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