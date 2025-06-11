Hava durumu 11 Haziran: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji uyarı verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 11 Haziran Salı gününe ilişkin hava durumu tahminlerini güncelledi. Türkiye genelinde yaz sıcaklıkları etkisini sürdürürken, bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ederken, vatandaşların ani hava değişimlerine karşı dikkatli olmaları gerekiyor. Bugün hava nasıl olacak, bugün yağmur var mı gibi sorular ise vatandaşların gündeminde.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

11 Haziran Çarşamba günü Türkiye genelinde güneşli ve sıcak bir hava etkili olurken bazı bölgelerde ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.

Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde az bulutlu ve açık bir hava hakim. İstanbul, Edirne, İzmir, Ankara ve Konya gibi büyük şehirlerde gün boyu güneş görülmesi bekleniyor.

Rüzgar Marmara’nın güneybatısı ve Ege kıyılarında kuzey yönlerden zaman zaman kuvvetli esecek. Güneydoğu Anadolu ise yüksek sıcaklıklarla kavrulacak.

BUGÜN YAĞMUR VAR MI?

Meteoroloji'nin açıklamalarına göre bugün bazı bölgelerde kısa süreli ve yerel yağışlar bekleniyor.

Batı Karadeniz’in iç kesimleri (Bolu, Karabük, Kastamonu), Doğu Anadolu’nun kuzeyi (Erzurum, Kars, Van) ve Doğu Akdeniz’in Toroslar çevresi, öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışın etkisi altına girebilir.

Antalya’nın batısının iç kesimlerinde de akşam saatlerine doğru yerel yağış olasılığı bulunuyor. Adana’da kuzey bölgeleri ise zaman zaman çok bulutlu gökyüzüyle birlikte yerel sağanaklar bekleniyor. Yağış alan bölgelerde ani su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiği de belirtiliyor.

11 HAZİRAN HAVA DURUMU

İstanbul: 28°C – Parçalı ve az bulutlu

İzmir: 35°C – Az bulutlu, açık

Ankara: 32°C – Parçalı ve az bulutlu

Antalya: 31°C – Batısının iç kesimlerinde akşam sağanak geçişi

Diyarbakır: 38°C – Az bulutlu ve sıcak

Erzurum: 25°C – Öğleden sonra sağanak ve gök gürültüsü bekleniyor

Trabzon: 23°C – İç kesimleri bulutlu

Gaziantep: 36°C – Güneşli ve açık