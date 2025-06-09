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Kavurucu sıcaklar için tarih verildi! Meteoroloji gün gün açıkladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kavurucu sıcaklar için tarih verildi! Meteoroloji gün gün açıkladı
Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bayram sonrası için yeni hava tahmin raporunu paylaştı. İstanbul'da ortalama 26-30 derece arasında seyreden sıcaklıklar 35-40 derecelere Temmuz itibarıyla çıkacak. Akdeniz, Ege ve Güneydoğu Anadolu'da ise termometreler bu hafta 40 dereceyi zorlayacak.

Kavurucu sıcaklar için tarih verildi! Meteoroloji gün gün açıkladı - 1. Resim

Bayram tatili sona erdi, şehir dışına çıkan vatandaşların dönüş yolculuğu başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de bayram sonrası için yeni raporunu paylaştı. 

Kavurucu sıcaklar için tarih verildi! Meteoroloji gün gün açıkladı - 2. Resim

Yurt genelinde 25-30 derece arasında seyreden sıcaklıklar, bu hafta mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. 

Kavurucu sıcaklar için tarih verildi! Meteoroloji gün gün açıkladı - 3. Resim

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurdun Doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Ardahan, Kars, Erzurum, Ağrı, Bitlis, Hakkari çevreleri ile Van ve Muş'un güney ve doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. 

Kavurucu sıcaklar için tarih verildi! Meteoroloji gün gün açıkladı - 4. Resim

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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