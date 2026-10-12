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İstanbul'un göbeğinde polis kılığında durdurup kaçırdılar! 6 kişi gözaltında

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İstanbul'un göbeğinde polis kılığında durdurup kaçırdılar! 6 kişi gözaltında
Başlık Resmiİstanbulun göbeğinde polis kılığında durdurup kaçırdılar! 6 kişi gözaltında

İstanbul Sarıyer'de 198 bin dolar değerindeki varlığı gasbedilerek kaçırılan yabancı uyruklu, Başakşehir'de polisin düzenlediği operasyonla kurtarıldı.

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Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 5 Ekim'de saat 00.50'de Sarıyer'de aracıyla seyir halinde olan yabancı uyruklu A.D'nin kaçırılmasına ilişkin çalışma başlattı.

ARAÇTAN İNDİRİP KAÇIRMIŞLAR

Çalışmada, şüphelilerin kendilerine polis süsü verdikleri, aracıyla seyir halinde olan A.D'nin önünü kestikleri ve ellerini kelepçeleyerek Başakşehir'e kaçırdıkları tespit edildi.

Ekipler, şüphelilerin silah zoruyla A.D'nin "38 bin dolar değerinde kripto varlığını", "150 bin dolar değerindeki lüks kol saatini" ve A.D'ye "arkadaşlarından temin ettirdikleri 10 bin doları" gasbettiklerini belirledi.

İstanbulun göbeğinde polis kılığında durdurup kaçırdılar! 6 kişi gözaltında
Başlık Resmiİstanbulun göbeğinde polis kılığında durdurup kaçırdılar! 6 kişi gözaltında

6 KİŞİ YAKALANDI

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda düzenlenen operasyonla olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen 6 şüpheli yakalandı.

Baskın yapılan adresteki aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 1 airsoft tüfek, çok sayıda mühimmat, 3 sahte kimlik, 1 polis yeleği ve 5 telsiz ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından "sahte polis kılığına girerek nitelikli yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından adli makamlara sevk edildi.

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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