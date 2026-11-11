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İstanbul'un kabusu olan bir çete daha çökertildi: Çok sayıda gözaltı var

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İstanbul'un kabusu olan bir çete daha çökertildi: Çok sayıda gözaltı var
Başlık Resmiİstanbul'un kabusu olan bir çete daha çökertildi: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'un kabusu olan bir çete daha çökertildi. Kentte 36 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, alıkoyma ve tehdit suçlarını işledikleri tespit edilen 23 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri çalışmalarda, bir suç örgütünün tehdit ve alıkoyma suçlarına ilişkin 4 ayrı olaya karıştığını tespit etti.

23 ŞAHIS GÖZALTINDA

Şüphelilerin yakalanması amacıyla belirlenen 36 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 23 zanlıyı gözaltına aldı.

CEPHANELİK ELE GEÇİRİLDİ

Aramalarda 7 tabanca, 1 pompalı tüfek, 20 gram uyuşturucu madde, hassas terazi, 4 çelik yelek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI | İstanbul
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