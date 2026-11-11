İstanbul'un kabusu olan bir çete daha çökertildi: Çok sayıda gözaltı var
İstanbul'un kabusu olan bir çete daha çökertildi. Kentte 36 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, alıkoyma ve tehdit suçlarını işledikleri tespit edilen 23 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri çalışmalarda, bir suç örgütünün tehdit ve alıkoyma suçlarına ilişkin 4 ayrı olaya karıştığını tespit etti.
23 ŞAHIS GÖZALTINDA
Şüphelilerin yakalanması amacıyla belirlenen 36 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 23 zanlıyı gözaltına aldı.
CEPHANELİK ELE GEÇİRİLDİ
Aramalarda 7 tabanca, 1 pompalı tüfek, 20 gram uyuşturucu madde, hassas terazi, 4 çelik yelek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.