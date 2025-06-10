Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > İzmir'de orman yangını! Ekipler bölgede

İzmir'de orman yangını! Ekipler bölgede

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını söndürmek için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Saat 12.15 sıralarında Kemalpaşa ilçesinde bulunan ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

İhbarla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 uçak, 4 helikopter, 24 arazöz, 3 su ikmal, 2 dozer sevk edildi.

Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Finlandiya - Polonya maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta? Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maçlarıTrump’ın zarara uğrattığı Tesla’ya, Çin’den sevindiren haber!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bayram geç geldi! 5 gün sonra duygulandıran kavuşma - 3. Sayfa5 gün sonra duygulandıran kavuşma60 milyon lira değerinde! Türkiye'ye getirilirken sırt çantasında ele geçirildi - 3. SayfaMasanın TL karşılığı 60 milyon lira!Kurban Bayramı sonrası "Bu da yapılmaz" dedirten görüntü! - 3. SayfaKurban Bayramı sonrası "Bu da yapılmaz" dedirten görüntü!3 şehirde milyonlarca kaçak tütün ele geçirildi: Çok sayıda kişi gözaltında - 3. Sayfa3 şehirde milyonlarca kaçak tütün ele geçirildi: Çok sayıda kişi gözaltındaTünelde dehşet anları! Seyir halinde alev alan otomobil küle döndü - 3. SayfaSeyir halinde alev alan otomobil küle döndüAdıyaman'da korkunç olay! Dördüncü kattan düşen çocuk faciayı yaşadı - 3. SayfaAdıyaman'da korkunç olay! Balkondan düşen çocuk faciayı yaşadı
Sonraki Haber Yükleniyor...