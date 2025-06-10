İzmir'de orman yangını! Ekipler bölgede
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını söndürmek için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.
Saat 12.15 sıralarında Kemalpaşa ilçesinde bulunan ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı.
İhbarla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 uçak, 4 helikopter, 24 arazöz, 3 su ikmal, 2 dozer sevk edildi.
Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Mahmut Ekinci