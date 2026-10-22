İzmir'de uyuşturucu operasyonu: On binlerce hap ve kalaşnikof ele geçirildi

İzmir'in Konak ilçesinde düzenlenen operasyonda 59 bin 300 uyuşturucu hap ile kalaşnikof tüfek ele geçirildi.

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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Konak'ta bir eve baskın gerçekleştirdi.

BİNLERCE UYUŞTURUCU HAP VE KALAŞNİKOF ELE GEÇİRİLDİ

Evde yapılan aramalarda 59 bin 300 uyuşturucu hap, kalaşnikof piyade tüfeği, şarjör ve 6 fişek ele geçirildi.

Operasyonda "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.D. (31) yakalandı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI | Konak Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: ANADOLU AJANSIKonak

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