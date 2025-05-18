Kaçak kazı yaparken üzerine kaya devrildi: Feci şekilde can verdi

Tokat'ın Zile ilçesinde kaçak kazı yaparken üzerine kaya devrilen kişi hayatını kaybetti. AFAD ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu şahsın cesedine ulaşıldı.

Tokat'ın Zile ilçesinde iddiaya göre kaçak kazı yaparken üzerine kaya devrilen yaşlı adam hayatını kaybetti.

İddiaya göre, ilçeye bağlı Bayır köyü Bağlar mevkisinde Sadık. G. (70) kaçak kazı yaptığı sırada üzerine kaya devrildi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

AFAD ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu Sadık G.'nin cesedine ulaşıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.