Kadıköy'de ilginç anlar: Konteyner yüklü vinç yolda yön levhasına takıldı

Kadıköy'de konteyner yüklü bir vincin bom bölümü seyir halindeyken yönlendirme levhasına takıldı. Çarpmanın etkisiyle vinç adeta şaha kalkarken, ortaya dikkat çeken görüntüler çıktı.

Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi Taşköprü Caddesi'nde ilginç bir olay meydana geldi. Kalamış istikametine seyir halinde olan 34 BVB 98 plakalı konteyner yüklü vincin bom bölümü baş üstü yönlendirme levhasına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle konteyner yüklü vinç levhaya takılı kaldı. Bu nedenle Kalamış yönü bir süre trafiğe kapandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, zabıta ve belediye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken; olay yerine çağrılan bir vinç yardımıyla takılı kalan vinç kurtarıldı. Zarar gören yön levhası, belediye ekiplerinin çalışması sonucu kaldırıldı.