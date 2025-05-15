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Kadıköy'de ilginç anlar: Konteyner yüklü vinç yolda yön levhasına takıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kadıköy&#039;de ilginç anlar: Konteyner yüklü vinç yolda yön levhasına takıldı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kadıköy'de konteyner yüklü bir vincin bom bölümü seyir halindeyken yönlendirme levhasına takıldı. Çarpmanın etkisiyle vinç adeta şaha kalkarken, ortaya dikkat çeken görüntüler çıktı.

Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi Taşköprü Caddesi'nde ilginç bir olay meydana geldi. Kalamış istikametine seyir halinde olan 34 BVB 98 plakalı konteyner yüklü vincin bom bölümü baş üstü yönlendirme levhasına çarptı.

Kadıköy'de ilginç anlar: Konteyner yüklü vinç yolda yön levhasına takıldı - 1. Resim

Çarpmanın etkisiyle konteyner yüklü vinç levhaya takılı kaldı. Bu nedenle Kalamış yönü bir süre trafiğe kapandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, zabıta ve belediye ekipleri sevk edildi.

Kadıköy'de ilginç anlar: Konteyner yüklü vinç yolda yön levhasına takıldı - 2. Resim

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken; olay yerine çağrılan bir vinç yardımıyla takılı kalan vinç kurtarıldı. Zarar gören yön levhası, belediye ekiplerinin çalışması sonucu kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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