Kahramanmaraş'ta otomobil yayalara çarptı: Ölü ve yaralılar var!

Kaynak: Anadolu Ajansı
Kahramanmaraş'ta otomobilin yayalara çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, otomobilin yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarpması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

F.K. (68) yönetimindeki 50 AAF 668 plakalı otomobil, Göksun-Çardak bağlantı yolu Saraycık Mahallesi girişinde, yolun karşısına geçmek isteyen yayalara çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kahramanmaraş'ta otomobil yayalara çarptı: Ölü ve yaralılar var! - 1. Resim

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, Süleyman K. olay yerinde hayatını kaybederken, Rauf A, Doğukan K, Seyfettin Y. ve Kemalettin T. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Rauf A. hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Doğukan K. ise Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Otomobilin sürücüsü F.K. ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı

