Haberler > 3. Sayfa > 2 kişinin öldüğü kazanın dehşet görüntüleri: Şoförün soğukkanlılığı şaşırttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Samsun, Otobüs Kazası, Ölüm, Şoför, Tutuklama, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun'da park halindeki araca çarpan yolcu otobüsü kazasında 2 kişi can verdi. Kaza anı kameralara yansırken şoförün soğukkanlı tavırları dikkat çekti.

Acı kaza Samsun-Ordu kara yolunda yaşandı. Dün, Çanakkale'den Rize'ye giden Mustafa Hakan O. yönetimindeki yolcu otobüsü, yol kenarında duran, kamyonete branda çeken 47 yaşındaki Aydın Yiğit ve 71 yaşındaki Mehmet Yıldız'a çarptı. 

Çarpmanın etkisiyle yaralanan Yiğit ve Yıldız, sağlık ekiplerince Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Aydın Yiğit, yapılan müdahalelere rağmen Yerme Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan ve Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Mehmet Yıldız da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

2 kişinin öldüğü kazanın dehşet görüntüleri: Şoförün soğukkanlılığı şaşırttı - 1. Resim

32 YOLCU KAZAYI YARA ALMADAN ATLATTI

Otobüsteki 32 yolcu kazayı yara almadan atlatırken, aracın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şoförün güvenlik şeridine girerek kamyonetin yanında bulunan yayalara çarpma anı ve mısır tarlasına dalışı yer aldı. Şoförün çarpma esnasındaki soğukkanlı tavırları dikkat çekti.

2 kişinin öldüğü kazanın dehşet görüntüleri: Şoförün soğukkanlılığı şaşırttı - 2. Resim

MEHMET YILDIZ'IN 4 ÇOCUĞU VARDI

Kazada hayatını kaybeden 4 çocuk babası Mehmet Yıldız, İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi Kefeli Camisi’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Derecik Mezarlığı’nda; Aydın Yiğit ise Atakum Çatmaoluk Camisi’nde aynı vakitte kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanında toprağa verildi.

2 kişinin öldüğü kazanın dehşet görüntüleri: Şoförün soğukkanlılığı şaşırttı - 3. Resim

ŞOFÖR TUTUKLANDI

Kazada gözaltına alınan otobüs şoförü Mustafa Hakan O., çıkarıldığı mahkemece "taksirle 2 kişinin ölümüne sebep olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

