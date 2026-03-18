Ünlü oyuncu Ege Kökenli, geçtiğimiz yıl yaşadığı büyük kaybın ardından bu kez sevindirici bir haberle gündeme geldi. Hamileliğini gözlerden uzak yaşayan Kökenli anne olduğunu duyurdu.

2022 yılında iş insanı Lior Ahituv ile evlenen Ege Kökenli, mutlu evliliğini bebek haberiyle taçlandırmış ancak 2025 yılının Mayıs ayında henüz 22 haftalık hamileyken yaşanan nadir bir komplikasyon sonucu bebeğini kaybetmişti.

5 aylık bebeğini kaybeden Ege Kökenli anne oldu: Sonunda kızımız evimizde

“9 SAAT HAYATA TUTUNABİLDİ”

Oyuncu, erken doğumla dünyaya gelen kızının yalnızca 9 saat yaşayabildiğini açıklamış ve yaşadığı acı nedeniyle bir süre gözlerden uzak kalmayı tercih etmişti. Hamileliğinin 22. haftasında bebeği vefat eden isim yaşadıklarını şu sözlerle anlatmıştı:

Üzücü olay sonrası duygularını açık yüreklilikle ifade eden oyuncu “Tam 22. haftada kaybettim bebeğimi… Doktorlar da bana milyonda bir 1 diye açıkladı. İşin tuhaf tarafı ben Türkiye'de de değildim. O kadar sağlıklı giden bir gebeliğim vardı ki doktorum bana her zaman ‘Maşallah Ege, hiçbir sıkıntın yok doya doya gez’ demişti. Benim bebeğim erken doğdu. Çok küçüktü. 9 saat kadar hayata tutunabildi, sonra işte maalesef kaybettik. Hala da kötü oluyorum konuşurken. Çok yani herkesin de başına gelebilecek bir şey. O kadar çok mesaj aldım ki sonunda da onu gördüm” ifadelerini kullandı.

“BU ANI UZUN ZAMANDIR BEKLEDİK”

Uzun süredir sosyal medyada sessizliğini koruyan Kökenli’nin bu süreci, yeni bir başlangıcın habercisi oldu. Oyuncunun bu dönemde yeniden hamile olduğu ortaya çıktı.

Beklenen müjdeli haber ise hastane çıkışında geldi. Kökenli, eşi ve yeni doğan kızıyla yaptığı paylaşımla anne olduğunu duyurdu. Duygusal mesajında, “Bu anı çok uzun zamandır bekledik. Sevinçte de hüzünde de… Sonunda kızımız evimizde” ifadelerine yer verdi.

Yaşadığı zorlu sürecin ardından gelen bu gelişme, sevenleri tarafından büyük ilgiyle karşılandı, görenler “Allah analı babalı büyütsün” diyerek güzel dileklerde bulundu.

Haberle İlgili Daha Fazlası