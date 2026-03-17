YouTube’un en çok takip edilen isimlerinden olan Enes Batur, "Hayattayım" videosuyla platforma geri dönüş yaptı. İlk 24 saatte 10 milyon izlenmeye ulaşan Batur'un 1 günde elde ettiği gelir ise dudak uçuklatacak cinsten.

Sosyal medya ünlüsü Enes Batur, 3 yıllık sessizliğini bozarak YouTube trendlerine zirveden giriş yaptı. "Hayattayım" başlığıyla paylaştığı video içerikte yaşadığı depresyon sürecini anlatan Batur, dijital dünyada yeni bir izlenme rekoru kırdı. Video sadece ilk gününde 10 milyon izlenmeyi aşarken, bu başarı Batur’un banka hesabına da milyonlarca TL şeklinde yansıdı.

1 GÜNLÜK KAZANCI 6 MİLYON TL

Videonun kısa sürede ulaştığı devasa izlenme sayısı beraberinde büyük bir kazancı da getirdi. Sektör kaynaklarından sızan bilgilere göre Enes Batur, dönüş videosuyla sadece 24 saat içinde servet kazandı. YouTube reklamlarından 2 milyon TL kazanan Batur, bağışlardan 1,5 milyon TL ve sponsorluklardan 2,5 milyon TL alarak toplamda 6 milyon TL kazanca ulaştı. Bu rakam Türkiye’de ulaşılan en yüksek günlük kazançlardan biri olarak kayıtlara geçti.

İTİRAFLARI İZLENME ORANINI ARTIRDI

Enes Batur, videonun içeriğinde ilişkisinin bitmesinin ardından ağır bir depresyon dönemine girdiğini belirterek yaşadığı zorlu süreci tüm çıplaklığıyla anlattı. Aylarca kimseyle konuşmadığını ve kendisini tamamen yalnız hissettiğini söyleyen Batur'un itirafları izlenme oranını zirveye taşıdı. Videonun izlenme sayısı artmaya devam ederken toplam gelirin daha da yükselmesi bekleniyor.

