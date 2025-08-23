Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > Kahreden ölüm! Sulama kanalına düşen çocuğun cesedi bulundu

Kahreden ölüm! Sulama kanalına düşen çocuğun cesedi bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kahreden ölüm! Sulama kanalına düşen çocuğun cesedi bulundu
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şanlıurfa'da girdiği sulama kanalında akıntıya kapılan yabancı uyruklu 16 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu.

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine bağlı kırsal Karatepe Mahallesi yakınlarında sulama kanalına düşen yabancı uyruklu Beşir Curuv (16) akıntıya kapıldı.

CESEDİ BULUNDU

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, AFAD, Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK) ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye giden ekipler, yaptıkları çalışma sonucunda Curuv’un cansız bedenine ulaştı.

Sudan çıkartılan ceset, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

