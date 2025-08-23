Kahreden ölüm! Sulama kanalına düşen çocuğun cesedi bulundu

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine bağlı kırsal Karatepe Mahallesi yakınlarında sulama kanalına düşen yabancı uyruklu Beşir Curuv (16) akıntıya kapıldı.

CESEDİ BULUNDU

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, AFAD, Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK) ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye giden ekipler, yaptıkları çalışma sonucunda Curuv’un cansız bedenine ulaştı.

Sudan çıkartılan ceset, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.



