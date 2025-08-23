Kahreden ölüm! Sulama kanalına düşen çocuğun cesedi bulundu
3. Sayfa Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Şanlıurfa'da girdiği sulama kanalında akıntıya kapılan yabancı uyruklu 16 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu.
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine bağlı kırsal Karatepe Mahallesi yakınlarında sulama kanalına düşen yabancı uyruklu Beşir Curuv (16) akıntıya kapıldı.
CESEDİ BULUNDU
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, AFAD, Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK) ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye giden ekipler, yaptıkları çalışma sonucunda Curuv’un cansız bedenine ulaştı.
Sudan çıkartılan ceset, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gözde Nur Bayar