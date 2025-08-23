Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fenerbahçe Kocaelispor maçı kimler eksik, oynamıyor? Muhtemel 11'ler ve maç kadrosu

Fenerbahçe Kocaelispor maçı kimler eksik, oynamıyor? Muhtemel 11'ler ve maç kadrosu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe Kocaelispor maçı kimler eksik, oynamıyor? Muhtemel 11&#039;ler ve maç kadrosu
Fenerbahçe, Kocaelispor, Süper Lig, Maç Kadrosu, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Fenerbahçe, Chobani Stadyumu’nda Kocaelispor’u ağırlıyor. Fenerbahçe'de eksik ve sakat oyuncular ve muhtemel kadrol merak konusu. İşte, Fenerbahçe Kocaelispor muhtemel 11'ler ve maç kadrosu...

Fenerbahçe, 2025-26 Süper Lig sezonunda ilk iç saha maçında yeni yükselen Kocaelispor ile karşılaşırken her iki takımda da eksik oyuncular dikkat çekiyor. Maç kadrosu ve muhtemel ilk 11’ler, futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

FENERBAHÇE KOCAELİSPOR MAÇI KİMLER EKSİK, OYNAMIYOR?

Fenerbahçe, Kocaelispor karşısında dört önemli oyuncusundan yoksun olacak. Göztepe maçında kırmızı kart gören Jayden Oosterwolde, cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Ayrıca Mert Hakan Yandaş, Rodrigo Becao ve Cenk Tosun sakatlıkları nedeniyle sahalardan uzak kalmaya devam ediyor. 

Kocaelispor cephesinde ise iki önemli eksik bulunuyor. Samet Yalçın, Samsunspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı ve yaz transfer döneminde takıma katılan Mateusz Wieteska, debut maçında yaşadığı çapraz bağ sakatlığı nedeniyle 2026’ya kadar forma giyemeyecek. 

Fenerbahçe Kocaelispor maçı kimler eksik, oynamıyor? Muhtemel 11'ler ve maç kadrosu - 1. Resim

FENERBAHÇE KOCAELİSPOR MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Skriniar, Yusuf, Semedo, Fred, Amrabat, Archie Brown, İrfan Can, Duran, En-Nesyri.

Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet Oğuz, Dijksteel, Appindangoye, Haidara, Show, Nonge, Linetty, Oğulcan, Mendes, Petkovic.

Fenerbahçe Kocaelispor maçı kimler eksik, oynamıyor? Muhtemel 11'ler ve maç kadrosu - 2. Resim

MAÇ ÖNCESİ ÖNE ÇIKAN DETAYLAR

Fenerbahçe, Süper Lig’de Kocaelispor’a karşı oynadığı son 12 maçta yenilmedi. Evinde ise Kocaelispor’u ağırladığı son 21 maçta mağlup olmadı.

Kocaelispor ise Süper Lig’e dönüş yaptığı bu sezonda henüz gol atamadı ve iki maçta da 1-0’lık mağlubiyetlerle sahadan ayrıldı.

Her iki takım Süper Lig tarihinde 41. kez karşı karşıya geliyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

