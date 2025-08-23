Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Arsenal - Leeds United maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Arsenal - Leeds United maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Arsenal - Leeds United maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Premier Lig, Arsenal, Leeds United, BeIN Sports, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Premier Lig’de ikinci haftanın merakla beklenen karşılaşmalarından biri olan Arsenal - Leeds United maçı, futbolseverleri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Emirates Stadyumu’nda oynanacak Arsenal - Leeds United maçı hangi kanalda ve yayın bilgileri araştırılıyor.

İngiltere Premier Lig’de heyecan dorukta. Arsenal, evinde yeni yükselmiş Leeds United’ı ağırlıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve takımların son durumu, sporseverlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor.

ARSENAL - LEEDS UNİTED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Arsenal ile Leeds United arasındaki Premier Lig ikinci hafta karşılaşması, 23 Ağustos 2025 Cumartesi günü saat 19.30’da (TSİ) başlayacak. Mücadele, Londra’daki Emirates Stadyumu’nda oynanacak ve Türkiye saatiyle akşam saatlerinde futbolseverlere keyifli bir maç izleme fırsatı sunacak. 

Arsenal - Leeds United maçı hangi kanalda, saat kaçta? - 1. Resim

ARSENAL - LEEDS UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?

Arsenal - Leeds United maçı, Türkiye’de beIN Sports 3 kanalından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. Maç, Digiturk platformunda 79 numaralı kanalda, Kablo TV’de ise 234 numaralı kanalda izlenebilecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Milyonların zammı belli oluyor! Memur ve memur emeklisi için yeni gelişmeTanju Özcan'la Ali Koç arasındaki gerilimde yeni perde: Özür diledi! "Maksadımı aştım"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe Kocaelispor maçı kimler eksik, oynamıyor? Muhtemel 11'ler ve maç kadrosu - HaberlerFenerbahçe Kocaelispor maçı kimler eksik, oynamıyor? Muhtemel 11'ler ve maç kadrosuCenk Melih Yazıcı kimdir? İşte menajeri olduğu futbolcular! - HaberlerCenk Melih Yazıcı kimdir? İşte menajeri olduğu futbolcular!Mahassine Merabet kimdir, nereli? Sultan Orhan dizisinde Nilüfer Hatun rolünü üstlendi - HaberlerMahassine Merabet kimdir, nereli? Sultan Orhan dizisinde Nilüfer Hatun rolünü üstlendiFilenin Sultanları Türkiye - İspanya voleybol maçı TRT 1'de ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak? - HaberlerFilenin Sultanları Türkiye - İspanya voleybol maçı TRT 1'de ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak?Manchester City - Tottenham maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? (Premier Lig) - HaberlerManchester City - Tottenham maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? (Premier Lig)BİLSEM kayıtları ne zaman bitiyor? Kayıtlarda son gün belli oldu - HaberlerBİLSEM kayıtları ne zaman bitiyor? Kayıtlarda son gün belli oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...