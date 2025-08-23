Arsenal - Leeds United maçı hangi kanalda, saat kaçta?

İngiltere Premier Lig’de heyecan dorukta. Arsenal, evinde yeni yükselmiş Leeds United’ı ağırlıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve takımların son durumu, sporseverlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor.

ARSENAL - LEEDS UNİTED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Arsenal ile Leeds United arasındaki Premier Lig ikinci hafta karşılaşması, 23 Ağustos 2025 Cumartesi günü saat 19.30’da (TSİ) başlayacak. Mücadele, Londra’daki Emirates Stadyumu’nda oynanacak ve Türkiye saatiyle akşam saatlerinde futbolseverlere keyifli bir maç izleme fırsatı sunacak.

ARSENAL - LEEDS UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?

Arsenal - Leeds United maçı, Türkiye’de beIN Sports 3 kanalından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. Maç, Digiturk platformunda 79 numaralı kanalda, Kablo TV’de ise 234 numaralı kanalda izlenebilecek.