Her yer kül oldu, alevler 150 ağaca dokunmadı! Gelibolu'da şoke eden görüntü

Her yer kül oldu, alevler 150 ağaca dokunmadı! Gelibolu'da şoke eden görüntü

- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Gelibolu'da kırsalda başlayıp ormana sıçrayan yangın, her yeri küle çevirdi. 4,5 dönümlük zeytinlikte Hüseyin Havuççu'nun sahibi olduğu 150 ağaca ise hiçbir şey olmadı. Havuççu, zeytinliğin altını temizlediği için alevlerin bu bölgede etkisiz kaldığını söyledi.

Yurdun dört bir yanından yangın haberleri geliyor. Çanakkale de son haftalarda alevlerle mücadele eden kentlerin başında geliyor. 

Gelibolu'nun Ilgardere köyü kırsalında dün çıkan ve rüzgarın etkisiyle ormana sıçrayan yangın geniş alanda etkili oldu.

HER YER YANDI 150 AĞAÇ YEŞİL KALDI

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınan yangından etkilenen ormanlık alanın yanı başındaki 4,5 dönümlük zeytinlikteki 150 ağaç alevlerin arasında kalmaktan kurtuldu.

Çevresi küle dönen Hüseyin Havuççu'ya ait zeytinliğin bakımının düzenli yapılması nedeniyle alevlerden etkilenmemesi dikkati çekti.

"SÜRDÜK, BAKIMINI YAPTIK"

Ilgardere köyündeki zeytinliğin sahibi Hüseyin Havuççu,yangın günü camiden çıktıktan sonra dumanları fark ettiklerini söyledi.

Yangının rüzgarın etkisiyle köye doğru hızla geldiğini anlatan Havuççu, şöyle konuştu:

"Zeytinliğin etrafındaki her yer küle döndü. Zeytinliğim ağaçların altı temiz, alanın sürülmüş ve bakımlı olması nedeniyle zarar görmedi. Sadece yangının sıcaklığı nedeniyle birkaç ağaç zarar gördü.

Ormana yakın olan ağaçların bazıları hafif zarar gördü. Biz önceden önlemimizi almıştık. Sürdük, bakımını yaptık. Etrafı temizdi. Çevresi temiz olmasaydı tamamen yanardı, kül olurdu."

