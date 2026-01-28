Otoyol kenarına atılan at ve eşek kemiklerinin izini süren ekipler, at kesimi hazırlığındaki şüphelileri operasyonla yakaladı. Kesilmek için bekletilen 5 at koruma altına alındı.

Vatandaşın gıda sağlığı bir kez daha yok sayıldı. Sakarya'nın Erenler ilçesinde yaşanan olayda, otoyol kenarında geçmiş yıllarda ve son dönemde çevreye bırakılan hayvan kemikleri ekipleri harekete geçirdi. Ekipler bölgede teknik ve fiziki takip başlattı.

Erenler İlçe Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ve Çevre, Doğa Koruma Timi tarafından sürdürülen teknik çalışmalar neticesinde, 26 Ocak tarihinde üstü kapalı bir kamyonetle bölgeye gelen şahısların, at ve eşek kemiği olduğu değerlendirilen kalıntıları çalılık alana bıraktığı tespit edildi.

Ekiplerce incelenen kamera kayıtları ve saha araştırmaları sonucunda, şüpheli şahısların C.T. (48), H.T. (23) ve S.T. (47) olduğu belirlendi.

Eşek ve at kemikleri ekipleri kasaba götürdü! Kesime hazırlanırken yakalandılar

Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

5 AT DAHA KESECEKLERMİŞ

Şüphelilerin adreslerinde ve kesim işlerinde kullandıkları değerlendirilen ahırda yapılan aramalarda, kesilmek üzere bekletilen 5 adet at bulundu.

Ele geçirilen atlar, Sapanca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan C.T. ve H.T. isimli şahıslar hakkında "Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

