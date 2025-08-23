Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Vedat Ceylan dünden beri kayıp: Ekipler her yerde onu arıyor

Vedat Ceylan dünden beri kayıp: Ekipler her yerde onu arıyor

Dün Samsun’un Alaçam ilçesinde kaybolan 55 yaşındaki Alzheimer hastası Vedat Ceylan’dan hâlâ haber alınamıyor. Çalışmalar devam ederken, çevre halkından Ceylan’ı görenlerin 112’yi arayarak yetkililere bilgi vermesi istendi.

Alaçam ilçesinde yaşayan Alzheimer hastası 55 yaşındaki Vedat Ceylan, dün sabah erken saatlerde evinden çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi. 

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan Ceylan için polis, jandarma, AFAD, zabıta ve sivil toplum kuruluşları arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

ELİNDE KIRMIZI MONT VARDI

Yenicami Mahallesi’ndeki evinden ayrılan Vedat Ceylan, en son Karşıyaka mevkisinde elinde kırmızı şişme mont ile görülmüş. Ailesi, yaşlı adamın hafıza kaybı nedeniyle yönünü kaybedebileceği ve tehlikeli durumlarla karşılaşabileceği konusunda yetkililerden yardım istedi.

Arama çalışmaları devam ederken, bölgedeki vatandaşlardan da duyarlı olmaları ve Ceylan’ı görenlerin 112’ye haber vermeleri istendi.

