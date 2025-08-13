Alzheimer'a karşı doğal koruma kalkanı bulundu! "Bu besinleri tercih ederseniz..."

Harvard Tıp Fakültesi’nden bir araştırma ekibi, Alzheimer hastalığının başlangıcında beyindeki kritik bir maddenin eksikliğinin rol oynayabileceğini ortaya koydu.

Nature dergisinde yayımlanan ve 10 yıl süren çalışmada, lityumun beyinde doğal olarak bulunduğu, sinir hücrelerini dejenerasyondan koruduğu ve tüm temel beyin hücre tiplerinin normal işlevini sürdürmesini sağladığı belirlendi.

ALZEIMHER'A KARŞI ÇIĞIR AÇAN ARAŞTIRMA

Fareler üzerinde yapılan deneyler ve farklı evrelerdeki insan beyin dokusu ile kan örnekleri üzerinde yürütülen analizlerde, Alzheimer’ın en erken evrelerinde beyindeki lityum seviyelerinin azaldığı tespit edildi.

Araştırmaya göre bu azalma, amiloid plaklara bağlanma ve beyinde emilimin bozulmasından kaynaklanıyor. Lityum eksikliği, tüm beyin hücre tiplerini etkileyerek hafıza kaybı ve Alzheimer’a özgü diğer patolojilerin oluşumunu hızlandırıyor.

Ekip, amiloid plaklara yakalanmadan beyinde işlevini sürdürebilen yeni bir lityum bileşiği sınıfı keşfetti. Bu bileşiklerden en etkili olan lityum orotat, farelerde Alzheimer belirtilerini tersine çevirdi, beyin hücrelerini korudu ve hafızayı yeniden kazandırdı. Üstelik bu etkiler, mevcut klinik lityum ilaçlarının binde biri kadar düşük dozda görüldü ve uzun süreli kullanımlarda toksisiteye rastlanmadı.

O MADDE DİKKAT ÇEKTİ

Araştırmacılar, bulguların insanlarda klinik deneylerle doğrulanması gerektiğini vurguluyor. Ancak lityum seviyelerinin rutin kan testleriyle ölçülmesinin, Alzheimer riskini erken tespit etmede önemli bir araç olabileceğini belirtiyorlar. Ayrıca amiloid plaklardan kaçabilen lityum bileşiklerinin, hastalığın önlenmesi veya tedavisinde yeni bir kapı aralayabileceği ifade ediliyor.

Çalışmanın kıdemli yazarı Prof. Bruce Yankner, “Lityum eksikliğinin Alzheimer’ın nedeni olabileceği fikri yeni ve tedaviye farklı bir bakış açısı getiriyor. Umudum, lityumun sadece ilerlemeyi yavaşlatmakla kalmayıp bilişsel kaybı tersine çevirmesi ve hastaların hayatını iyileştirmesi” dedi.

LİTYUM NEDİR? HANGİ BESİNLERDE BULUNUR?

Lityum doğal bir şekilde birçok tahılın ve sebzenin içinde bulunur. Pirinç ürünlerinde, buğdayda, kurutulmuş meyvelerde, kahvede, hardal tohumlarında ve baklagillerde lityum bulunur.

Mantar, salatalık, domates, karnabahar ve lahana da yüksek oranda lityum içeren besinlerdendir. Bol su tüketmek ve maden suyu içmek de lityumu vücuda almak açısından önemlidir. Çünkü lityum suyun içinde doğal olarak bulunur.