Seda Sayan’ın zor kararı! “Kardeşimi korumak için bakımevine verdik”

Ekranların sevilen ismi Seda Sayan, konuk olduğu bir programda samimi itiraflarda bulundu. Kardeşiyle ilgili gerçekleri ilk kez açıkça dile getiren Sayan’ın açıklamaları hayranlarını da üzdü. Sayan kardeşlerinden birinin Alzheimer ile mücadele ettiğini ve neden bakımevinde kaldığını tüm yönleriyle anlattı.

“MECBUREN BAKIM YURDUNA YATIRDIK”

“Ah Geceler”, “Sensizliğe Yanarım”, “Ben Sana Demedim mi?” gibi birçok albümü bulunan ve “Sabahların Sultanı”, “Evleneceksen Gel” gibi programlarla geniş bir kitleye ulaşan Seda Sayan, TYT Türk ekranlarında açıklamalar yaptı. Programda itiraflarda bulunan Sayan, kardeşinin Alzheimer hastası olması nedeniyle bakımevine yerleştirilme kararı aldıklarını sevenleriyle samimiyetle açıkladı. Sayan açıklamasında şunları söyledi:

“Kardeşlerimden birini mecburen bakım yurduna yatırmak zorunda kaldık. Çünkü hem Alzheimer sokakta artık tehlikeli olmaya başladı. Hem o tehlike hem ona karşı birçok tehlike var. Çocukları yoruluyor, üzülüyor… Eski eşi çok efor sarf ediyor onunla uğraşmak için.”

“BAŞIMIZA NELER GELDİ, BEN NELER YAŞADIM”

Kardeşinin güvende olduğunu hatırlatan Sayan tüm bu çabalara rağmen, profesyonel bakımın daha uygun bir seçenek olduğuna şu sözlerle vurgu yaptı:

“En azından nerede olduğunu biliyoruz, bakılıyor. Bakım evinin kapısında bir ambulans, onların tetkikleri yapılıyor. Doğru bir yerde. Sokakta olmasından daha iyi. Başımıza neler geldi. Kayboluyor, karakoldan topluyorsun. Torbacı geliyor, eline uyuşturucu veriyorlar. Neler yaşadım ben ya…”