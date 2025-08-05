Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Seda Sayan’ın zor kararı! “Kardeşimi korumak için bakımevine verdik”

Seda Sayan’ın zor kararı! “Kardeşimi korumak için bakımevine verdik”

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Seda Sayan’ın zor kararı! “Kardeşimi korumak için bakımevine verdik”
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, kardeşiyle ilgili zor bir karar aldığını ve onu bir bakımevine yerleştirdiğini duyurdu. Ailesinde yaşananlar ve yaşadığı çaresizlik dolayısıyla kötü günler geçirdiğini belirten Sayan içini döktü. Kardeşinin Alzheimer ile mücadele ettiğini açıklayan şarkıcının hayatında zorlu bir dönemin kapısı aralanırken bu gelişme herkesi şaşkına çevirdi.

Ekranların sevilen ismi Seda Sayan, konuk olduğu bir programda samimi itiraflarda bulundu. Kardeşiyle ilgili gerçekleri ilk kez açıkça dile getiren Sayan’ın açıklamaları hayranlarını da üzdü. Sayan kardeşlerinden birinin Alzheimer ile mücadele ettiğini ve neden bakımevinde kaldığını tüm yönleriyle anlattı.

“MECBUREN BAKIM YURDUNA YATIRDIK”

“Ah Geceler”, “Sensizliğe Yanarım”, “Ben Sana Demedim mi?” gibi birçok albümü bulunan ve “Sabahların Sultanı”, “Evleneceksen Gel” gibi programlarla geniş bir kitleye ulaşan Seda Sayan, TYT Türk ekranlarında açıklamalar yaptı. Programda itiraflarda bulunan Sayan, kardeşinin Alzheimer hastası olması nedeniyle bakımevine yerleştirilme kararı aldıklarını sevenleriyle samimiyetle açıkladı. Sayan açıklamasında şunları söyledi:

“Kardeşlerimden birini mecburen bakım yurduna yatırmak zorunda kaldık. Çünkü hem Alzheimer sokakta artık tehlikeli olmaya başladı. Hem o tehlike hem ona karşı birçok tehlike var. Çocukları yoruluyor, üzülüyor… Eski eşi çok efor sarf ediyor onunla uğraşmak için.”

Seda Sayan’ın zor kararı! “Kardeşimi korumak için bakımevine verdik” - 1. Resim

“BAŞIMIZA NELER GELDİ, BEN NELER YAŞADIM”

Kardeşinin güvende olduğunu hatırlatan Sayan tüm bu çabalara rağmen, profesyonel bakımın daha uygun bir seçenek olduğuna şu sözlerle vurgu yaptı:

“En azından nerede olduğunu biliyoruz, bakılıyor. Bakım evinin kapısında bir ambulans, onların tetkikleri yapılıyor. Doğru bir yerde. Sokakta olmasından daha iyi. Başımıza neler geldi. Kayboluyor, karakoldan topluyorsun. Torbacı geliyor, eline uyuşturucu veriyorlar. Neler yaşadım ben ya…” 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

YKS tercihleri hangi gün bitiyor? 2025 YKS tercih süreci
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Jennifer Lopez'den İstinye Park'ta alışveriş turu! Tanımadılar, mağazaya almadılar - MagazinJennifer Lopez'i İstanbul'da mağazaya almadılarHerkes merak ediyordu! Kenan İmirzalıoğlu’nun yeni dizisinde şaşırtan gelişme - MagazinHerkes merak ediyordu! Yeni dizisinde şaşırtan gelişmePaylaşımı sevenlerini korkuttu! Ünlü şarkıcı Bora Gencer trafik kazası geçirdi - MagazinTrafik kazası geçirdi! Ünlü şarkıcıdan üzen haberÜnlü oyuncu Song Young-Kyu aracında ölü bulundu! Tüm ülke bu haberi konuşuyor - MagazinÜnlü oyuncu aracında ölü bulundu! Tüm ülke bu haberi konuşuyorÜnlü oyuncudan acı haber geldi! Loni Anderson hayatını kaybetti - MagazinÜnlü oyuncudan acı haber geldi! Hayatını kaybettiDeniz manzaralı, şömineli ve salıncaklı... Şarkıcı Gökçe’nin masal gibi evi gündem oldu - MagazinDeniz manzaralı, şömineli ve salıncaklı! Ünlü şarkıcının masal gibi evi olay oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...