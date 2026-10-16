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Kahvaltı yaparken yuttuğu yiyecek, son lokması oldu!

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Kahvaltı yaparken yuttuğu yiyecek, son lokması oldu!
Başlık ResmiKahvaltı yaparken yuttuğu yiyecek, son lokması oldu!

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kahvaltı yaptığı sırada boğazına yiyecek kaçan 55 yaşındaki bir kişi, ambulansla hastaneye sevk edildiği sırada hayatını kaybetti.

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Aydın'ın Nazilli ilçesi Sümer Mahallesi 54. Sokak'taki evinde kahvaltı yapan Mustafa Kahvecioğlu'nun (55) boğazına yiyecek kaçtı.

Aniden fenalaşan Kahvecioğlu için yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

AMBULANSTA HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Kahvecioğlu, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü sırada hayatını kaybetti.

Kahvecioğlu'nun cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI | Nazilli
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