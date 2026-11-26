Kamyon lastiğini janttan çıkarmak isterken canından oldu! 4 gün dayanabildi
Denizli’nin Honaz ilçesinde bir lastikçide çalışan 42 yaşındaki Neşet Avcı, kamyon lastiğini jantından ayırmaya çalıştığı sırada fırlayan lastiğin çarpmasıyla ağır yaralandı. Hastanede 4 gündür hayat mücadelesi veren talihsiz işçi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
Olay, Denizli’nin Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi’nde meydana geldi.
FIRLAYAN KAMYON LASTİĞİ İŞÇİYE ÇARPTI
Edinilen bilgilere göre, bir lastikçide çalışan 42 yaşındaki Neşet Avcı, kamyon lastiğini jantından ayırmaya çalıştığı sırada yerinden fırlayan lastiğin çarpması sonucu ağır yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı işçi, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
4. GÜN SONRA ACI HABER
Hastanede 4 gündür tedavisi süren Neşet Avcı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. 42 yaşındaki işçi, kazanın 4’üncü gününde hayatını kaybetti.