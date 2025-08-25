Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Kamyonete çarpan otobüs yoldan çıktı! Yaralılar var

Kamyonete çarpan otobüs yoldan çıktı! Yaralılar var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kamyonete çarpan otobüs yoldan çıktı! Yaralılar var
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çanakkale'den Rize'ye giden yolcu otobüsü Samsun'da bir kamyonete çarpıp yoldan çıktı. Feci kazada yaralıların olduğu öğrenildi.

Samsun-Ordu kara yolunun 61. kilometresi Terme ilçesi Gündoğdu mevkisinde 08.45 sıralarında kaza meydana geldi.

OTOBÜS YOLDAN ÇIKTI

Çanakkale'den Rize'ye giden Sahil Seyahat’e ait 53 RT 111 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü, yol kenarında duran 55 ADU 207 plakalı kamyonete branda çeken şahıslara çarparak yoldan çıktı.

Kamyonete çarpan otobüs yoldan çıktı! Yaralılar var - 1. Resim

YARALILAR VAR

Kazada yaralıların bulunduğu bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıların hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Üniversite kayıt tarihleri 2025-2026: Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
10 yaşındaki kızına bıçak çekmişti: Çocuk gözyaşlarıyla seslendi! "Lütfen kurtarın" - 3. SayfaKüçük kız ağlayarak seslendi! "Lütfen kurtarın"En mutlu günleri kana bulandı! Düğünde damadın en yakını öldürüldü - 3. SayfaDüğünde damadın en yakını öldürüldü6 şehirde dev operasyon! Çok sayıda kişi tutuklandı: Yaptıkları mide bulandırdı - 3. Sayfa6 şehirde dev operasyon! Çok sayıda tutuklamaTEM Otoyolu'nda korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var, trafik durdu - 3. SayfaTEM Otoyolu'nda feci kaza! Ölü ve yaralılar varTuzla'da feci kaza! 5 yaralı hastaneye kaldırıldı - 3. SayfaTuzla'da feci kaza! 5 yaralı hastaneye kaldırıldıSultangazi'de dehşet! Oğul, annesini başından vurdu - 3. SayfaAnnesini gözünü kırpmadan katletti
Sonraki Haber Yükleniyor...