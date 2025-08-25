Kamyonete çarpan otobüs yoldan çıktı! Yaralılar var
Güncelleme:
Çanakkale'den Rize'ye giden yolcu otobüsü Samsun'da bir kamyonete çarpıp yoldan çıktı. Feci kazada yaralıların olduğu öğrenildi.
Samsun-Ordu kara yolunun 61. kilometresi Terme ilçesi Gündoğdu mevkisinde 08.45 sıralarında kaza meydana geldi.
OTOBÜS YOLDAN ÇIKTI
Çanakkale'den Rize'ye giden Sahil Seyahat’e ait 53 RT 111 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü, yol kenarında duran 55 ADU 207 plakalı kamyonete branda çeken şahıslara çarparak yoldan çıktı.
YARALILAR VAR
Kazada yaralıların bulunduğu bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıların hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.
