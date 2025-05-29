'Kamyonetten düşüp öldü' dediler gerçek bambaşka çıktı! 4 yaşındaki çocuk...

Aydın'da park halindeki kamyonetten düşerek öldüğü iddia edilen 4 yaşındaki çocuğun ölümünü şüpheli bulan jandarma gerçeği ortaya çıkardı. Lastikte kan izleri bulundu, şoför her şeyi itiraf etti...

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri dün, Efeler ilçesine bağlı Kocagür Mahallesi'nde meydana gelen olayda yakınlarının kamyonetten düşerek hayatını kaybettiğini söylediği Enes Çelebi'nin ölümünü şüpheli buldu.

ARAÇ LASTİĞİNDE KAN İZİ BULUNDU

Kamyonet çevresinde araştırma yapan Olay Yeri İnceleme ve Jandarma Suç Araştırma ekipleri, araç lastiğinde kan izine rastladı. Bunun üzerine ekipler, çocuğun akrabası olan araç sahibi M.Ö'nün (37) ifadesine başvurdu.

SÜRÜCÜ İTİRAF ETTİ

Aracın geri manevra yaptığı esnada çocuğa çarptığını itiraf eden sürücü, gözaltına alındı. Öte yandan, Çelebi'nin annesiyle bir yakınının nişanı için mahallede bulunduğu öğrenildi.

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OLAYIN GEÇMİŞİ

Kocagür Mahallesinde dün, 4 yaşındaki Enes Çelebi'nin Kocagür Mahallesi'nde park halinde bulunan kamyonetin kasasında oynarken dengesini kaybederek yere düştüğü belirtilmişti. Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.