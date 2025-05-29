Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > 'Kamyonetten düşüp öldü' dediler gerçek bambaşka çıktı! 4 yaşındaki çocuk...

'Kamyonetten düşüp öldü' dediler gerçek bambaşka çıktı! 4 yaşındaki çocuk...

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
&#039;Kamyonetten düşüp öldü&#039; dediler gerçek bambaşka çıktı! 4 yaşındaki çocuk...
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Aydın'da park halindeki kamyonetten düşerek öldüğü iddia edilen 4 yaşındaki çocuğun ölümünü şüpheli bulan jandarma gerçeği ortaya çıkardı. Lastikte kan izleri bulundu, şoför her şeyi itiraf etti...

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri dün, Efeler ilçesine bağlı Kocagür Mahallesi'nde meydana gelen olayda yakınlarının kamyonetten düşerek hayatını kaybettiğini söylediği Enes Çelebi'nin ölümünü şüpheli buldu.

ARAÇ LASTİĞİNDE KAN İZİ BULUNDU

Kamyonet çevresinde araştırma yapan Olay Yeri İnceleme ve Jandarma Suç Araştırma ekipleri, araç lastiğinde kan izine rastladı. Bunun üzerine ekipler, çocuğun akrabası olan araç sahibi M.Ö'nün (37) ifadesine başvurdu.

SÜRÜCÜ İTİRAF ETTİ

Aracın geri manevra yaptığı esnada çocuğa çarptığını itiraf eden sürücü, gözaltına alındı. Öte yandan, Çelebi'nin annesiyle bir yakınının nişanı için mahallede bulunduğu öğrenildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Kocagür Mahallesinde dün, 4 yaşındaki Enes Çelebi'nin Kocagür Mahallesi'nde park halinde bulunan kamyonetin kasasında oynarken dengesini kaybederek yere düştüğü belirtilmişti. Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. 

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

Dünyanın en eğitimli ülkeleri belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Takla atan otomobil 150 metre sürüklendi! Sürücü aracı bırakıp kaçtı - 3. SayfaTakla atan otomobil 150 metre sürüklendi!Süratli otomobil refüje çarptı! Sürücü aracı ve yaralıları bırakıp kaçtı - 3. SayfaOtomobille refüje daldı! Aracı ve yaralıları bırakıp kaçtıHatay'da diken üstünde! Ekipler alarma geçti, karantina başladı - 3. SayfaBir il diken üstünde! Ekipler alarma geçti karantina başladıKilis'te yasa dışı bahisçilere operasyon! Çok sayıda gözaltı var - 3. SayfaKilis'te yasa dışı bahisçilere operasyon!Çankırı'da feci kaza! Otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı - 3. SayfaÇankırı'da feci kaza! Otomobil takla attıTürkiye'nin konuştuğu kayınvalide-damat skandalında yeni gelişme! Kızı annesinden şikayetçi olmadı - 3. SayfaKızı şikayetçi olmadı, cezaları belli oldu!
Sonraki Haber Yükleniyor...