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İstanbul'da korkunç kaza! Yere düşen 4 yaşındaki Elif'i araba ezdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sultanbeyli'de sokakta oynarken yere düşen 4 yaşındaki çocuğu yoldan geçen araç ezdi. Kaza anı kameralara yansırken çocuk hayatını kaybetti.

Sultanbeyli'deki korkunç  kaza dün öğle saatlerinde yaşandı. 

Edinilen bilgiye göre, sokakta oyun oynayan 4 yaşındaki Elif Yörük, koşarken dengesini kaybederek yere düştü. Bu sırada sokaktan geçen hafif ticari araç çocuğu ezdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ARAÇ SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Küçük çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, araç sürücüsü gözaltına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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