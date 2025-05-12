Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > 1 kişinin can verdiği metrobüs kazasında şoför hakkında karar

1 kişinin can verdiği metrobüs kazasında şoför hakkında karar

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul Beylikdüzü'nde 1 kişinin can verdiği, 57 kişinin de yaralandığı metrobüs kazasında metrobüs şoförü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Beylikdüzü'nde 1 kişinin öldüğü, 57 kişinin yaralandığı metrobüs kazasına ilişkin gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı'nda, metrobüsün yolcu almak için bekleyen diğer metrobüse arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazaya ilişkin gözaltına alınan sürücü Şaban Ş'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

METROBÜS ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI

Büyükçekmece Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli Şaban Ş. savcılık ifadesinin alınmasının ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Şaban Ş'nin tutuklanmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Beylikdüzü Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı'nda, 10 Mayıs'ta metrobüsün yolcu almak için bekleyen diğer metrobüse arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada Ebru Heper hayatını kaybetmiş, 57 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

MHP lideri Bahçeli, Ahmet Davutoğlu ile görüştü20 Haziran’a kaç gün kaldı? Yaz tatili sayacı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bursa'da korkunç motosiklet kazası! Ölü ve yaralı var - 3. SayfaBursa'da korkunç motosiklet kazası! Ölü ve yaralı varSakarya'da UTV aracı şarampole devrildi: Genç çift yaralandı - 3. SayfaSakarya'da UTV aracı şarampole devrildi: Genç çift yaralandıKocaeli'de ele geçirildi! 27 bin paketi samanların altında saklamışlar - 3. Sayfa27 bin paketi samanların altında saklamışlarBaşkent'te geceyi aydınlatan yangın! Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü - 3. SayfaBaşkent'te geceyi aydınlatan yangın! Seyir halindeki otomobil alev topuna döndüİstanbul'da acı olay! Üzerinden araba geçen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - 3. SayfaÜzerinden araba geçen 4 yaşındaki çocuktan acı haberÇorum'da atletizm sahasına otomobil düştü: 3 kişi yaralandı - 3. SayfaÇorum'da atletizm sahasına otomobil düştü: 3 kişi yaralandı
Sonraki Haber Yükleniyor...