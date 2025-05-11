Beylikdüzü'ndeki metrobüs faciası araç içi kamerasında!

Haramidere'de bir kişinin öldüğü metrobüs faciasında yeni görüntüler ortaya çıktı. Araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde dehşetin boyutu bir kez daha gözler önüne serildi.

Beylikdüzü istikametinde, Haramidere Sanayi Durağı'nda yolcu alan metrobüse, arkadan gelen başka bir metrobüs çarptı. Kazada, 54 kişi yaralandı, 1 kişi öldü. Araçlardaki yolcular kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, yaralanan yolculardan bazılarına kaza yerinde müdahale ederken, bazıları ambulansla hastaneye kaldırıldı.

AİLESİ İSYAN ETTİ: DENETİM YOK

Kazada hayatını kaybeden 37 yaşındaki Ebru Heper'in cenazesi ailesine teslim edildi. Ebru Heper'in dayısı Tuncay Bıkmaz, "Saat 16 civarlarında oldu, bize daha sonradan bilgi geldi. Olay yerine gidince yeğenimizin hayatını kaybettiğini öğrendik. Araç sigorta işinde çalışıyordu. Araçların sıkı denetlenmesi lazım. Bundan önce 9 kişi daha hayatını kaybetti. Araçların hepsi bozuk, biri değil. Bakım hiç yok. Ben de Esenyurt'ta ikamet ediyorum, aynı zamanda esnafım. Defalarca metrobüsle gidiyorum. Her gittiğimde araçların ön paneline bakıyorum hepsi arızalı. Şoförlere de dile getiriyorum, arkadaşlar 'Biz işçiyiz, müdahale edemiyoruz' diyorlar. 'Sizler gerekli mercilere bildirin' diyorlar. Bizler bildiriyoruz ama ilgi göremiyoruz" dedi.

Öte yandan facianın boyutu araç içi kamerasında bir kez daha kendini gösterdi.