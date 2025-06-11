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Karacabey Belediyesi'nden açıklama geldi! Tedbir amaçlı yasak getirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Karacabey Belediyesi&#039;nden açıklama geldi! Tedbir amaçlı yasak getirildi
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Karacabey Belediyesi, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte muhtemel yangınlara karşı tedbir amaçlı ormanlık alanlarda, mesire yerlerinde ve tarım arazilerinde ateş ve mangal yakmanın yasaklandığını duyurdu

Karacabey Belediyesi tarafından yapılan açıklamada "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre, bölgemizde hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte rüzgâr hızında da ciddi bir artış beklenmektedir.

ATEŞ VE MANGAL YAKMAK YASAK

Bu nedenle can ve mal güvenliğimizi tehdit edecek herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması adına ormanlık alanlarda, mesire yerlerinde mangal yakmak ve tarım arazilerinde ateş yakmak, anız yakmak ve benzeri tüm faaliyetler ilçe genelinde yasaklanmıştır." ifadelerine yer verildi. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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