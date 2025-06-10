Balıkesir'in iki ilçesinde orman yangını! Alevler zeytin bahçelerine sıçradı, müdahale ediliyor

Balıkesir'in Bigadiç ve Edremit ilçelerinde ormanlık ve çöplük alanda yangın çıktı. Zeytin bahçelerine sıçrayan alevlere itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yaz aylarıyla birlikte ısınan hava, orman yangınlarını beraberinde getirdi. Balıkesir'in Bigadiç ve Edremit ilçesinde çıkan orman yangını, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

ORMANLIK ALANDA ALEVLER YÜKSELDİ

Bigadiç ilçesi Hacıömerderesi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.

ÇÖPLÜK ALANDA ÇIKAN YANGIN ZEYTİN BAHÇESİNE SIÇRADI

Balıkesir'in Edremit ilçesinde ise çöplük alanda başlayan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle çevredeki zeytin bahçelerine yayıldı.

Eminkuyu mevkisindeki eski katı atık sahasında henüz belirlenemeyen sebeple başlayan yangına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ve Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Şiddetli rüzgara rağmen yangın kısmen kontrol altına alınırken, ekiplerin özellikle çöplük bölgesindeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangını kontrol altına almak için 3 helikopter ve 4 uçak ile havadan, 6 arazöz ve 2 su ikmal aracı ile karadan görev yapıyor.