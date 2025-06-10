İzmir'de mangal faciası: Orman yangını çıkardı, tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 10 Haziran 2025 15:21 - Güncelleme: 10 Haziran 2025 15:40 - Güncelleme:

İzmir Urla'daki ormanlık alanda 8 Haziran'da mangal yakan D.Ç., 2 dönümlük arazi ile 22 kızılçam ağacının yanmasına neden oldu. Gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir Urla ilçesi Uzunkuyu Mahallesi'nde 8 Haziran Pazar günü çıkan orman yangınının, jandarma ekiplerinin incelemesi sonucu alevlerin ormana bitişik arazide mangal yakan D.Ç.'nin dikkatsizliği nedeniyle çıktığı belirlendi. Kıvılcımların sıçramasıyla başlayan yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışan D.Ç., başarılı olamayınca yaklaşık 2 dönümlük alan ile 22 kızılçam ağacı zarar gördü. Gözaltına alınan D.Ç., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Aliağa Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. İlgili Haber Böyle acı görülmedi... İzmir'de katliam gibi kaza! 5 kişi öldü

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gökhan Karataş