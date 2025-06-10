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İzmir'de mangal faciası: Orman yangını çıkardı, tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İzmir&#039;de mangal faciası: Orman yangını çıkardı, tutuklandı
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir Urla'daki ormanlık alanda 8 Haziran'da mangal yakan D.Ç., 2 dönümlük arazi ile 22 kızılçam ağacının yanmasına neden oldu. Gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir Urla ilçesi Uzunkuyu Mahallesi'nde 8 Haziran Pazar günü çıkan orman yangınının, jandarma ekiplerinin incelemesi sonucu alevlerin ormana bitişik arazide mangal yakan D.Ç.'nin dikkatsizliği nedeniyle çıktığı belirlendi.

İzmir'de mangal faciası: Orman yangını çıkardı, tutuklandı - 1. Resim

Kıvılcımların sıçramasıyla başlayan yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışan D.Ç., başarılı olamayınca yaklaşık 2 dönümlük alan ile 22 kızılçam ağacı zarar gördü.

İzmir'de mangal faciası: Orman yangını çıkardı, tutuklandı - 2. Resim

Gözaltına alınan D.Ç., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Aliağa Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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