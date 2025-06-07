İZBAN'da skandal görüntü! Kimseye aldırış etmeden sigara içip, külünü yere attı

İzmir'de toplu ulaşım aracı İZBAN'da (İzmir Banliyö Sistemi) yolculuk yapan bir kişi, trendeki kalabalığa aldırış etmeden tepki çeken görüntüler verdi. Söz konusu kişi, arkadaşıyla sohbet ettiği sırada sigara içip, külünü de yere döktü. O anlar yolculuk yapan başka bir vatandaş tarafından kayda alındı.

İzmir'in toplu ulaşım aracı İZBAN'da Kurban Bayramı'nın ilk günü öğle saatlerinde tepki çeken bir olay meydana geldi.

BAŞKA BİR YOLCU KAYDETTİ

Trenle seyahat eden bir yolcu, diğer yolcuların sağlığını tehlikeye atarak, sigara içmeye başladı. O anlar trendeki başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

KÜLLERİ YERE ATTI

Görüntüde; trende oturarak seyahat eden bir kişinin arkadaşıyla konuşurken sigara içmesi ve sigaranın küllerini yere dökmesi yer alıyor.