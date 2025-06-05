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İzmir Valiliği'nden Büyükşehir'e 'kurban bağışı' cevabı: Resmi başvuru yok!

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İzmir Valiliği&#039;nden Büyükşehir&#039;e &#039;kurban bağışı&#039; cevabı: Resmi başvuru yok!
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesinin kurban bağışı kampanyasına izin verilmediği yönündeki iddiaların doğru olmadığını açıkladı. Valilik, belediyeden bu konuda herhangi bir resmi başvuru gelmediğini belirtti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kampanya için başvuru yaptıklarını ancak izin verilmediğini öne sürmüştü.

İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesinin kurban bağışı kampanyasına izin verilmediği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan, "İzmir Büyükşehir Belediyesinin kurban bağışı kampanyasına Valilik tarafından izin verilmediği" yönündeki haberler üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

"AÇIKLAMALAR GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Açıklamada, "İzmir Büyükşehir Belediyesinin Valiliğimize kurban bağışı kampanyası ile ilgili olarak herhangi bir resmi başvurusu bulunmamakta olup, Valiliğin kurban bağışı kampanyasına izin vermediği yönünde yapılan açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kurban bağışı kampanyası için İzmir Valiliğine resmi başvuruda bulunduklarını ancak kampanyaya izin verilmediğini ileri sürmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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