İzmir'de dehşet: Çatıya terk edilen yeni doğmuş bebek hayatını kaybetti! Anne gözaltına alınacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 5 Haziran 2025 17:23 - Güncelleme: 5 Haziran 2025 17:44 - Güncelleme:

İzmir Bornova'da iddiaya göre oturduğu binanın çatısında doğum yapan kadın, bebeğini terk etti. Bebeğin ağlama seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ce sağlık ekipleri geldi. Battaniyeye sarılı ve yüzü kapatılmış halde bulunan bebek, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Anne, hastanedeki tedavisi sonrası sonra gözaltına alınacak.

İzmir'in Bornova ilçesindeki bir binada gece saatlerinde kan donduran bir olay meydana geldi. Çevre sakinleri, bebek ağlama sesleri üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Adrese giden ekipler, seslerin binanın çatısından geldiğini belirledi. Çatıya çıkan polis ve sağlık ekipleri, battaniyeye sarılı ve yüzü kapatılmış halde yeni doğmuş bir bebek buldu. İlgili Haber Arnavutköy'de korkunç olay! Mezarlıkta yüzüstü yatar halde bebek cesedi bulundu MİNİK BEBEK KURTARILAMADI Bebeğin binada yaşayan bir kıza ait olduğu öne sürülürken, bebek ve anne hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan minik bebek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Annenin ise tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi. GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında geniş çaplı inceleme başlattı. İlgili Haber Mezarlıkta bulunan bebek cesedinin düğümü çözüldü: Annenin ifadesi dehşete düşürdü

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gökhan Karataş