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İzmir'de dehşet: Çatıya terk edilen yeni doğmuş bebek hayatını kaybetti! Anne gözaltına alınacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir Bornova'da iddiaya göre oturduğu binanın çatısında doğum yapan kadın, bebeğini terk etti. Bebeğin ağlama seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ce sağlık ekipleri geldi. Battaniyeye sarılı ve yüzü kapatılmış halde bulunan bebek, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Anne, hastanedeki tedavisi sonrası sonra gözaltına alınacak.

İzmir'in Bornova ilçesindeki bir binada gece saatlerinde kan donduran bir olay meydana geldi. Çevre sakinleri, bebek ağlama sesleri üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Adrese giden ekipler, seslerin binanın çatısından geldiğini belirledi. Çatıya çıkan polis ve sağlık ekipleri, battaniyeye sarılı ve yüzü kapatılmış halde yeni doğmuş bir bebek buldu.

MİNİK BEBEK KURTARILAMADI

Bebeğin binada yaşayan bir kıza ait olduğu öne sürülürken, bebek ve anne hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan minik bebek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Annenin ise tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.

İzmir'de anne vahşeti! Çatıya terk ettiği yeni doğmuş bebek hayatını kaybetti - 1. Resim

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında geniş çaplı inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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