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Arnavutköy'de korkunç olay! Mezarlıkta yüzüstü yatar halde bebek cesedi bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul Arnavutköy'de güvenlik görevlisi, bir mezarlıkta erkek bebek cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bebeğin yaklaşık 3 ila 6 aylık olduğu öğrenilirken kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için ceset, otopsiye gönderildi.

Arnavutköy'e bağlı Anadolu Mahallesi'ndeki Asri Mezarlığı'nda gece devriyesi yapan özel güvenlik görevlisi Mesut Durmuş, mezarların arasında hareketsiz yatan bir bebek fark etti.

Görevli durumu hemen polis ekiplerine bildirirken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Arnavutköy Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler olayla ilgili çalışma başlatırken, sağlık ekipleri yerde yüzüstü yatar halde bulunan erkek bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

Arnavutköy'de korkunç olay! Mezarlıkta yüzüstü yatar halde bebek cesedi bulundu - 1. Resim

CESET OTOPSİ İÇİN ADLİ TIP KURUMU MORGUNA KALDIRILDI

Üzerinde kıyafet bulunan ve vücudunda kan izleri olduğu belirlenen bebeğin yanında bir de battaniye bulundu. Polis ekipleri olay yerini güvenlik şeridiyle çevirirken, Olay Yeri İnceleme ekipleri de detaylı çalışma yürüttü. Hayatını kaybeden bebeğin cesedi, kesin ölüm nedenin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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