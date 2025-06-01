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2 yaşındaki çocuk yürekleri yaktı! Apartmanın 5'inci katından düşüp öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Konya’da apartmanın 5'inci katından beton zemine düşen 2 yaşındaki O.K.G. ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kahreden olay, saat 10.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Köprübaşı Mahallesi'nde bulunan bir sitede yaşandı.

2 yaşındaki O.K.G., apartmanın 5'inci katındaki dairenin penceresinden beton zemine düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 

2 yaşındaki çocuk yürekleri yaktı! Apartmanın 5'inci katından düşüp öldü - 1. Resim

ANNENİN FERYATLARI YÜREKLERİ DAĞLADI

Durumu ağır olan çocuk burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastane önünde bekleyen çocuğun annesi ve akrabaları ise vefat haberini aldıktan sonra büyük üzüntü yaşadı. Hastane önünde annenin "oğlum öldü" feryatları ise yürekleri dağladı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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